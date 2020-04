Groupe PSA : signature d'un accord avec plusieurs syndicats

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce matin la signature d'un accord avec 4 organisations syndicales représentatives sur 5, représentant plus de 80% des salariés.

Cet accord prévoit 'la mise en place du protocole des mesures sanitaires renforcées, construit et validé avec les équipes médicales, en concertation avec les organisations syndicales, et contrôlé par des auditeurs', la création d'un fonds de solidarité pour garantir une rémunération à 100% à tous les salariés, et une adaptation possible du calendrier de fermeture annuelle des sites, 'avec une garantie de 12 jours consécutifs de congés entre le 1er juillet et le 31 août'.

'Cet accord nous rassemble et prépare notre avenir. Il illustre la qualité du dialogue social dans notre Groupe, qui permet de protéger la santé et la sécurité des salariés, tout en préservant la pérennité de l'entreprise. Il témoigne de notre capacité à avancer ensemble dans toutes les situations, avec des mesures responsables, et c'est une force pour notre entreprise', commente Xavier Chéreau, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation du Groupe PSA.