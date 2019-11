Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe PSA : inauguration d'une nouvelle ligne d'assemblage Cercle Finance • 20/11/2019 à 17:38









(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce mercredi que sa ligne d'assemblage 'eGMP' (Groupe motopropulseur électrifié) a été inaugurée sur le site de Trémery. Cette nouvelle ligne d'assemblage aura une capacité de production de 120.000 'eGMP' en 2020, pour atteindre 180.000 unités dès 2021. Cette nouvelle technologie doit équiper l'ensemble de la gamme 100% électrique des marques du Groupe PSA, véhicules particuliers comme véhicules utilitaires. 'A terme, le site de Trémery vise une capacité de production de 900 000 moteurs électriques, notamment grâce aux activités de la co-entreprise 'Nidec PSA e-motors' créée en 2017 avec Nidec Leroy-Somer. Cette co-entreprise permettra de produire sur le site de Trémery une gamme complète de moteurs électriques à la pointe de la technologie, destinés aux véhicules 100% électriques et hybrides. L'objectif est de répondre non seulement aux besoins du Groupe, mais aussi à ceux d'autres constructeurs', explique le constructeur automobile.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -0.88%