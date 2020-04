Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe PSA : en hausse, les brokers rassurés par le CA du T1 Cercle Finance • 22/04/2020 à 15:34









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe PSA avance ce jour de +6%, porté par une publication trimestrielle qui a semblé rassurer les analystes et les investisseurs. Invest Securities a ainsi réaffirmé son opinion 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours ajusté de 15,7 à 16 euros, estimant que cette publication a été 'moins mauvaise qu'attendu', l'analyste ayant maintenu intégralement ses estimations. Selon lui, ce point d'activité est 'sans enseignement nouveau sur la capacité du groupe de franchir l'année 2020, probablement au-dessus de la guidance moyenne minimum 2019/21 réitérée de marge d'EBITA de 4,5%'. 'L'exercice 2020 sera marqué par la chute du marché automobile mondial, la sauvegarde du cash du groupe et la préparation et possiblement la modification des termes de la fusion avec FCA déstabilisée par la crise', estime l'analyste. L'analyste Oddo BHF a également confirmé sa recommandation 'achat' (avec un objectif de cours de 17 euros) sur le titre, estimant qu'avec le CA du premier trimestre 2020, 'la démonstration se poursuit'. 'Peugeot a publié, hier, un CA, sans surprise, en forte baisse (-16%) mais toutefois dans une ampleur bien moindre que la chute des volumes au T1 (-29%), confirmant ainsi ses atouts (mix, prix) pour mieux résister dans cet environnement. Au-delà, le CFO s'est surtout montré très convaincant lors de la conférence téléphonique quant à la gestion de la crise en interne (réduction des coûts, gestion du cash) qui devrait permettre au constructeur de rester, selon nous, parmi les best-in-class du secteur cette année', apprécie le broker.

