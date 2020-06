Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe PSA : deuxième co-entreprise avec Punch Powertrain Cercle Finance • 02/06/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Le groupe PSA et Punch Powertrain annoncent avoir signé un accord pour créer une deuxième co-entreprise et étendre leur partenariat stratégique dans le domaine de l'électrification, afin de contribuer à lutter contre le changement climatique. 'Punch Powertrain détient le contrôle majoritaire (61%/39%) dans la nouvelle co-entreprise, qui concevra, fabriquera et fournira la transmission à double embrayage révolutionnaire DT22 de Punch Powertrain pour la prochaine génération de véhicules hybrides électriques légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV)', explique PSA. La co-entreprise fournira initialement le groupe PSA pour ses opérations au niveau mondial. Elle a par ailleurs pour objectif de fournir d'autres constructeurs automobiles dans le monde.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +2.16%