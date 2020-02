Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe PSA : chiffre sa contribution à la balance commerciale Cercle Finance • 25/02/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce ce jour avoir contribué en 2019 à hauteur de +4,4 milliards d'euros à la balance commerciale française. 'En 2019, le Groupe PSA a réalisé 36% de sa production mondiale en France, soit 1.226.000 voitures. A la clé : un solde excédentaire de 379.000 véhicules exportés, en hausse de 5% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une contribution positive du Groupe PSA de 4,42 milliards d'euros à la balance commerciale française, alors que la contribution du secteur automobile est négative depuis 2008 et une contribution qui chute à -15,3 milliards d'euros en 2019', détaille le groupe.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.18%