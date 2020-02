Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe PSA : 1.300 recrutements en 2020 pour PSA Retail Cercle Finance • 18/02/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce soir que PSA Retail, 'pour faire face aux objectifs ambitieux qu'il s'est fixés dans le cadre de son plan moyen terme', recrutera en 2020 1.300 collaborateurs dont 700 en France. 'Rejoindre PSA Retail, c'est intégrer le monde passionnant de la distribution automobile à un moment charnière où le digital et la transition énergétique vont révolutionner nos usages. C'est accéder à plus d'une cinquantaine de métiers qui vont accompagner ce changement. C'est enfin la possibilité de réaliser une carrière dans l'ensemble des 10 pays européens où PSA Retail opère, sur plus de 270 sites avec 10.000 collaborateurs', commente Guillaume Faurie, Responsable du Recrutement et des Relations Ecoles de PSA Retail.

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris -1.12%