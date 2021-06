Groupe Premium rachète Ferri Gestion

Les fondateurs de Ferri Gestion, Sylvain et Nicolas Ferri, collaboreront avec Benoit Jauvert qui devient le Président de ce nouvel ensemble au closing de l'opération.

(AOF) - Le Groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, a annoncé avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition de Ferri Gestion par sa filiale de gestion d'actifs Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri , société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d'euros d'encours sous gestion, et permettra au Groupe Premium de dépasser les 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ferri affichait 540 millions d'encours.

