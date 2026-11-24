(Zonebourse.com) - Groupe Premium poursuit sa stratégie de croissance externe avec la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Gemway Assets, société de gestion spécialisée dans les marchés émergents. Soumise à l'approbation de l'AMF, l'opération devrait être finalisée au premier semestre 202

Ce rapprochement intervient moins d'un mois après l'annonce du projet d'acquisition de Sanso Longchamp Asset Management. Aux côtés de Flornoy Ferri, les trois sociétés de gestion réuniront plus de 10 milliards d'euros d'encours et près de 110 collaborateurs. La réalisation des deux opérations permettra à Groupe Premium de franchir le cap des 30 milliards d'euros d'encours sous gestion.

Le groupe ambitionne ainsi de bâtir un acteur européen de référence dans la gestion d'actifs de conviction, en diversifiant ses expertises et en mutualisant ses capacités de distribution, tout en préservant l'indépendance des équipes de gestion.

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