Groupe Partouche, Maisons du Monde, Voltalia...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Amoeba

Amoéba, spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce l'extension des capacités de production de son site de Chassieu (Métropole de Lyon). Amoéba prépare activement la phase de commercialisation de sa gamme de produits de biocontrôle " Axpera " alors que les premières autorisations de mise sur le marché sont attendues dès cette année.

Damartex

Le distributeur pour senior divulguera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe de casinos annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ikonisys

Hospitex, spécialiste de la production de dispositifs médicaux de cytologie, a remporté un appel d'offres public auprès de l'hôpital régional italien F. Miulli. Ce contrat marque une étape importante dans l'adoption de la technologie de cytologie d'Hospitex au sein du service d'anatomie pathologique de l'établissement. D'une valeur initiale de 116 000 euros, ce contrat devrait entraîner une consommation de réactifs à long terme et devrait générer des revenus récurrents "significatifs".

JCDecaux

JCDecaux annonce le départ à la retraite de Daniel Hofer, membre du directoire et directeur général Allemagne, Autriche, Europe centrale et orientale et Asie centrale. Il quittera ses fonctions opérationnelles à compter du 31 août 2025. Il conservera certains mandats en qualité d'administrateur de sociétés sélectionnées et continuera de représenter le groupe au sein du conseil d'administration de WOO (World Out of Home Association). Daniel Hofer ne sera pas remplacé pour le moment au sein du directoire de JCDecaux.

Maisons du Monde

Maisons du Monde a dévoilé une perte nette annuelle de 115,3 millions d'euros contre un bénéficie de 8,8 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda courant s'élève à 145,3 millions d'euros, en retrait de 30%. La marge brute s'affiche à 641 millions d'euros, en repli de 10,1%. Les ventes de Maisons du Monde pour l'année 2024 se sont élevées à 1, 002 milliard d'euros, reflétant une baisse de 10,2% par rapport à 2023, dans un contexte difficile pour le secteur Maison et Décoration.

Voltalia

Voltalia annonce un renforcement de sa gouvernance pour soutenir une croissance durable et améliorer sa performance opérationnelle. Dans le cadre de l'arrivée récente de son nouveau directeur général, Robert Klein, le spécialiste des énergies renouvelables réorganise sa gouvernance autour d'un nouveau Comité Exécutif et nomme Yoni Ammar directeur général adjoint.