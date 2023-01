Groupe Partouche: les résultats ont décollé en 2022 après la fin de la crise sanitaire

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé 2022 du Groupe Partouche (+2,62% à 23,50 euros) progresse de 52% pour atteindre 388,8 millions d’euros. Le groupe précise dans la présentation de ses résultats annuels que « jusqu’à la mi-mars 2022, les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, et principalement le pass vaccinal, ont pénalisé le Groupe » et qu’ensuite « la levée totale de celles-ci ont permis au Groupe de retrouver un dynamisme très satisfaisant ».

Le casinotier a annoncé dès mi-décembre 2022 que depuis la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires relatives aux Covid-19 sur l'ensemble des zones géographiques, et plus particulièrement en France à la mi-mars 2022, les activités du groupe enregistraient une croissance soutenue et régulière.

Le groupe ajoute que la très bonne performance opérationnelle permet de générer un EBITDA (IFRS 16) de 75,6 millions d'euros sur la période (contre 13,0 millions d'euros en 2021). La marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires ressort à 19,4 %, en amélioration de 14,3 points par rapport à 2021.

En conséquence, le résultat opérationnel s'élève à 40,7 millions d'euros sur l'année, contre une perte de 45,5 millions d'euros en 2021.

Au final, Groupe Partouche dégage un bénéfice net de 37,1 millions d'euros (dont 34,2 millions d'euros en part du groupe), contre une perte de 55,9 M€ en 2021

Après deux années de pandémie et d'arrêt des investissements, le Groupe poursuit la relance de son programme entamé sur l'exercice précédent afin d'enrichir son offre et de rénover son parc de casinos pour améliorer ses performances.

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.