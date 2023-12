Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Parot: vers une cession du bloc de contrôle information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - La famille Parot et NDK, holding du Groupe Tressol-Chabrier, annoncent entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition par NDK d'une participation majoritaire représentant 4.984.436 actions, soit 77,67% du capital de Groupe Parot.



Le transfert de ce bloc de contrôle serait réalisé à un prix par action de 8,83 euros. En cas de réalisation, NDK déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Groupe Parot, non compris les actions auto-détenues.



L'acquisition du bloc de contrôle et le dépôt de l'OPAS auraient probablement lieu à la fin du premier trimestre 2024 pour un dépôt de l'OPAS au début du deuxième trimestre 2024 et un règlement-livraison de l'OPAS au début du troisième trimestre 2024.





Valeurs associées GROUPE PAROT Euronext Paris +226.00%