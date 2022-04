Groupe Parot : les comptes annuels repassent dans le vert

(AOF) - Le Groupe Parot (-2,63% à 2,22 euros) a vu ses comptes repasser dans le vert en 2021. Ainsi, le distributeur automobile a enregistré un bénéfice net de 3,3 millions d’euros l’an dernier, contre une perte nette de 4,7 millions d’euros en 2020. De son côté, l’Ebitda est ressorti à 10,5 millions d’euros, contre 1,4 million d’euros en 2020. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 341,2 millions d’euros, en baisse de 4,3%.

" Voici un troisième semestre rentable consécutif, avec des ratios financiers qui partout s'améliorent, ce alors même que nous vivons depuis deux ans une succession de crises sans précédent ", a commenté Alexandre Parot, le PDG.

" Nous confirmons ainsi définitivement le retournement du groupe après que nous ayons conduit comme prévu le plan que nous avions présenté à nos partenaires financiers et constructeurs mi-2019 ", a ajouté le dirigeant.

En matière de perspectives, le groupe Parot explique faire face à un environnement géopolitique bouleversé et à un contexte de pénurie qui continue de perturber ses approvisionnements en véhicules neufs.

Néanmoins, il dit aborder 2022 avec " confiance et sérénité ", notamment grâce à un premier trimestre " de bonne facture ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.