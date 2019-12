GROUPE PAROT : croissance organique de 4,5% au troisième trimestre

(AOF) - Groupe Parot (+3,47% à 4,18 euros) a réalisé vendredi soir son point d'activité au titre du troisième trimestre 2019. Ainsi, le distributeur automobile affiche un chiffre d'affaires consolidé de 124,6 millions d'euros sur la période, soit une progression de 4,7% à données publiées par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre constant, le chiffre d'affaires présente une croissance de 4,5%.

Sur les neufs premiers mois de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 412,4 millions d'euros, soit une progression de 8%. A périmètre constant, le chiffre d'affaires présente une croissance de 5,8%.

" Le groupe Parot maintient une bonne dynamique de croissance, tirée essentiellement par la solide performance de la division véhicules commerciaux et les ventes de véhicules d'occasion aux professionnels et aux particuliers, et ce malgré un marché automobile en recul sur la période ", a commenté Alexandre Parot, le PDG du groupe Parot.