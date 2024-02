Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Parot: croissance de 7% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe Parot affiche un chiffre d'affaires annuel de 385,5 millions d'euros, en croissance de 7% en réel et de 11% en comparable, grâce à un bon niveau de livraisons de véhicules neufs et à la résilience de ses activités véhicules d'occasion et services.



En dépit d'un contexte de marché plus tendu en nouvelles prises d'ordres de véhicules neufs en ce début d'année, le distributeur de véhicules particuliers et commerciaux 'confirme ses perspectives favorables pour l'année 2024'.





