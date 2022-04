Groupe Open: un concert d'actionnaires au-delà des 95% information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 12:57

(CercleFinance.com) - Le concert composé des membres des groupes familiaux Sebag, Sadoun et Mamou Mani, la société New GO, la société Montefiore Investment V S.L.P., Mme Valérie Benvenuto, la société D&A Corporate Finance et la société TeamGO a déclaré avoir franchi en hausse, le 7 avril 2022, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de la société Groupe Open et détenir 7 713 948 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 95,47% du capital et 95,09% des droits de vote de cette société.