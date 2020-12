Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Open : réouverture de l'OPA le 29 décembre Cercle Finance • 22/12/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Portzamparc (Groupe BNP Paribas), agissant pour le compte de la SAS New GO, a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat visant les actions Groupe Open sera réouverte du 29 décembre 2020 au 13 janvier 2021 inclus. New GO s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 15 euros par action, la totalité des 2.285.673 actions Groupe Open existantes représentant 28,29% du capital et 22,92% des droits de vote du groupe de services informatiques.

Valeurs associées GROUPE OPEN Euronext Paris 0.00%