GROUPE OPEN : projet d'OPA avec une prime de 40%

(AOF) - Groupe Open flambe de 38,76% à 14,82 euros, ses fondateurs, en association avec un fonds géré par Montefiore Investment, allant lancer une offre publique d'achat à 15 euros par action. Ce prix représente une prime de 40% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre.

Il est rappelé que les fondateurs (Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani et Valérie Benvenuto) détiennent à ce jour ensemble (avec les membres de leur groupe familial respectif) environ 38% du capital social et 52% des droits de vote1 de Groupe Open, de telle sorte qu'il est d'ores et déjà acquis que le seuil de caducité de l'offre sera atteint à la clôture.

Pour autant, les fondateurs n'apporteront l'essentiel des actions Groupe Open qu'ils détiennent qu'à condition que le concert détienne plus de 50% du capital et des droits de vote de Groupe Open à la clôture de l'offre publique. Cette structuration vise à sécuriser la détention par le concert d'au moins 50% des droits de vote à l'issue de l'opération en dépit de la perte des droits de vote doubles attachés aux actions des fondateurs.

En fonction des besoins de financement de Groupe Open, les fondateurs et dirigeants pourraient faire appel aux capacités additionnelles d'investissement de Montefiore Investment.

L'équipe dirigeante de Groupe Open, hors les fondateurs, se verra offrir l'opportunité d'investir dans New Go, société créée pour les besoins de l'opération, à des conditions cohérentes avec le prix de l'offre et qui seront revues par un expert indépendant, et ainsi d'accompagner l'entreprise dans la durée.

New Go n'a pas l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.

New Go a conclu hier des contrats d'acquisition de blocs d'actions avec certains investisseurs institutionnels concernant 502.698 actions représentant 6,22 % du capital et 4,66 % des droits de vote

"L'opération vise à accélérer la transformation de Groupe Open et réinscrire le groupe dans une dynamique de croissance, en lui permettant de disposer des moyens pour financer les investissements nécessaires à cette transformation" a expliqué le groupe.

Ces moyens financiers devraient en particulier permettre à Groupe Open de réaliser des acquisitions dilutives à court terme avec un objectif de création de valeur dans un horizon de 4 à 5 ans.

Le Conseil d'administration de Groupe Open, réuni le 17 juillet 2020, a accueilli favorablement le principe de l'offre et a décidé d'initier le 23 juillet 2020 une procédure d'information-consultation auprès du comité social et économique central.

