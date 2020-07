Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Open : négociations en vue d'une OPA Cercle Finance • 23/07/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Groupe Open annonce la signature d'un accord de négociations exclusives entre ses fondateurs-actionnaires de référence et Montefiore Investment, en vue de la conclusion d'un protocole d'investissement. Aux termes de ce protocole, les signataires lanceront une offre publique d'achat obligatoire sur les actions Groupe Open, par l'intermédiaire d'une société créée pour les besoins de l'opération, à un prix de 15 euros par action. L'opération vise à accélérer la transformation de Groupe Open, notamment en lui donnant les moyens financiers de réaliser des acquisitions dilutives à court terme avec un objectif de création de valeur dans un horizon de quatre à cinq ans.

Valeurs associées GROUPE OPEN Euronext Paris +38.95%