GROUPE OPEN : l'Initiateur de l'OPA détient du 72,2% du capital

(AOF) - Groupe Open a annoncé le résultat de l'offre publique d'achat déposée par l'intermédiaire de la société New Go visant les actions de la société Groupe Open, suite à la période de réouverture de l'offre du 29 décembre 2020 au 13 janvier 2021. À la clôture de l'offre réouverte, l'Initiateur détient, de concert, 72,2% du capital et 78,0% des droits de vote de la SSII.

Par ailleurs, au plus tard le 24 février 2021, les fondateurs (en ce compris leur holding personnelle) cèderont à New Go une partie de leurs actions Groupe Open, soit 622.640 actions et les membres du groupe familial Sadoun cèderont la totalité des actions Groupe Open qu'ils détiennent, soit 100.000 actions, et ce, au prix de l'offre de 15 euros par action.

Le solde des actions Groupe Open détenues par les fondateurs, leur holding personnelle et les membres des groupes familiaux Sebag et Mamou-Mani, soit 2.370.408 actions Groupe Open, sera apporté en nature à New GO sur la base du prix de l'Offre de 15 euros par action.

Les titres qui feront l'objet de ces cessions et apports représentent 38,28% du capital social de Groupe Open.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s'attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.