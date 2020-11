Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Open : début de l'OPA le 13 novembre Cercle Finance • 12/11/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître qu'elle a déclaré conforme l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Groupe Open, déposée par Portzamparc pour le compte de la SAS New GO, offre qui sera donc ouverte du 13 novembre au 17 décembre inclus. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 15 euros par action la totalité des 4.484.077 actions existantes, soit 55,50% du capital et 43,27% des droits de vote. Il n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire à l'issue de l'offre ni de radiation.

Valeurs associées GROUPE OPEN Euronext Paris +0.54%