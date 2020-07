Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Open : baisse de plus de 5% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 17/07/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Groupe Open annonce au titre du premier semestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 5,4% à 147,9 millions d'euros, décroissance due principalement à la baisse du taux d'occupation et de l'effectif productif interne avec la crise sanitaire. Au plan commercial, déjà titulaire du précédent contrat de prestations d'Assistance à Maitrise d'oeuvre (AMOE) de l'UGAP, Groupe Open est de nouveau associé pour répondre aux enjeux de ce marché, désormais étendu aux prestations de Maintenance Applicative. Jugeant que 'la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite', il anticipe pour l'année 2020 un chiffre d'affaires en décroissance d'environ 5% et un résultat opérationnel courant entre 3% et 4%.

