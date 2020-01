Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Open : baisse de 3,9% du CA annuel Cercle Finance • 24/01/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Groupe Open dévoile un chiffre d'affaires annuel 2019 de 304 millions d'euros, en baisse de 3,9%, impacté par la baisse d'effectif en 2018 ainsi qu'au premier semestre 2019, faisant part toutefois d'une stabilisation de l'effectif sur le deuxième semestre. 'Ce redressement allié à une progression du taux d'occupation permet à Groupe Open de confirmer l'amélioration attendue de ses résultats du deuxième semestre 2019 par rapport au premier semestre 2019', précise la société de services informatiques. De plus, bien qu'ayant encore un embarqué négatif qui devrait générer un chiffre d'affaires en baisse sur le premier semestre 2020, les effets des actions déjà déployées permettent d'obtenir la visibilité d'une forte amélioration des résultats 2020 par rapport à ceux de 2019.

Valeurs associées GROUPE OPEN Euronext Paris -0.46%