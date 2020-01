GROUPE OPEN anticipe une forte amélioration des résultats en 2020

(AOF) - Impacté par la baisse d'effectif de l'année 2018 ainsi que par celle du premier semestre 2019, le chiffre d'affaires annuel 2019 de Groupe Open a reculé de 3,9% à 304 millions d'euros. Le spécialiste des services du numérique constate une stabilisation de ses effectifs (hors Pays-Bas) au second semestre et finit l'année à 3247 collaborateurs productifs interne. S'agissant de ses perspectives, Groupe Open a confirmé l'amélioration attendue de ses résultats du second semestre 2019 par rapport au premier semestre 2019.

De plus, bien qu'ayant encore un "embarqué négatif " qui devrait générer un chiffre d'affaires en baisse sur le 1er semestre 2020, les effets des actions déjà déployées, relatives à l'effectif productif (interne et sous-traitant) et au taux d'occupation, permettent à la société d'obtenir la visibilité d'une forte amélioration des résultats 2020 par rapport à ceux de 2019.