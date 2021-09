Groupe Open améliore fortement ses résultats semestriels

(AOF) - Au titre du premier semestre, Groupe Open a dévoilé un résultat net de 3,9 millions d'euros contre 0,2 million, un an auparavant, et résultat opérationnel courant de 7,7 millions d’euros, en croissance de 45%. La marge opérationnelle courante a gagné 1 point à 4,6%. " Cette performance s’explique par la combinaison favorable d’une croissance de l’effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI (3 500 au 30 juin 2021 vs 3 410 au 30 juin 2020), d’un meilleur taux d’occupation et d’un effet jour favorable " a expliqué l'entreprise de services du numérique.

Le chiffre d'affaires a atteint 166,7 millions d'euros, en croissance de 12,7% dont 7,3% organique.

Pour l'année 2021, Groupe Open anticipe une croissance par rapport à 2019 du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s’attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.