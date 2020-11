GROUPE OPEN acquiert Neos-SDI

(AOF) - Groupe Open a acquis Neos-SDI, une société de conseil et d'ingénierie informatique, spécialiste de l'environnement Microsoft. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Groupe Open avait signé le 1er octobre dernier un accord de négociation exclusive avec la société Neos-SDI, dont le positionnement est de faciliter l'accès au Digital IT en s'appuyant sur les technologies Microsoft, emploie plus de 180 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros avec un résultat à l'équilibre.

