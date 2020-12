Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Open : 2,2 millions d'actions apportées à l'OPA Cercle Finance • 21/12/2020 à 13:33









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 17 décembre, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par la SAS New GO visant les actions Groupe Open, elle a reçu en dépôt 2.198.404 actions. Au total, les membres du concert de New GO détiennent 5.794.150 actions, soit 71,71% du capital et au moins 77,08% des droits de vote du groupe informatique. Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre.

Valeurs associées GROUPE OPEN Euronext Paris -0.27%