Groupe Novaxia enregistre une collecte record de 600 millions d’euros en 2022

(AOF) - Porté par une dynamique de marché favorable (marquée notamment par l’augmentation de la vacance du bureau, la pénurie de logements et d’immobilier des sciences de la vie et un taux d’épargne élevé chez les Français), le Groupe Novaxia, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros et près d’1,2 milliards d’euros d’investissement dans le recyclage urbain.

Grâce à ses partenaires distributeurs, Novaxia Investissement a collecté plus de 600 millions d'euros en 2022 sur ses 4 fonds ouverts, classés Article 9 SFDR et labellisés ISR : Novaxia R, Novaxia VISTA, Novaxia NEO, Novaxia One.

" Grâce à nos partenaires distributeurs, nous avons pu collecter plus de 600 millions, ce qui nous permet de multiplier les projets de recyclage urbain, source d'impact par nature. Ainsi, nous maintenons un haut niveau d'impact et la catégorisation Article 9 au sens du SFDR de nos fonds. Notre gamme de fonds ouverts atteint ses objectifs de performance en 2022 et nous poursuivons notre stratégie de conciliation de l'impact et de la performance en 2023 " commente Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.