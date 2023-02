(AOF) - Patrick Hauri rejoint le Groupe Mirabaud en tant que Responsable global pour le Risque et la Compliance. Il intègre dès ce jour le Comité Exécutif de Mirabaud & Cie SA. Basé à Genève et rapportant directement à Camille Vial, Associée gérante du Groupe et CEO de Mirabaud & Cie SA, Patrick Hauri est depuis le 1er février en charge des activités et des équipes du Risque et de la Compliance à l'échelle du Groupe - à travers 10 juridictions - et pour les trois domaines d'activité : Wealth Management, Asset Management et Corporate Finance.

Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion du risque, notamment dans des activités de conseil au sein d'un Big-4 et dans le cadre d'une société qu'il a co-fondée et développée, Patrick a assumé ces dernières années les rôles de Group Chief Risk Officer et Head of Strategic Projects au sein du Groupe Lombard Odier.

Patrick Hauri commente : " Je me réjouis d'intégrer Mirabaud, une institution de grande valeur alliant tradition et modernité, et de contribuer à développer et maintenir une qualité des métiers Risque et Compliance répondant aux plus hauts standards de l'industrie ".