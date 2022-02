Groupe Magellim acquiert Turgot Capital

(AOF) - Après ses prises de participation dans Baltis Capital et A Plus Finance, le Groupe Magellim poursuit sa stratégie de développement et de diversification en finalisant l’acquisition du Groupe Turgot Capital et de Turgot AM. Il ambitionne de devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l’immobilier. En 2021, Turgot Asset Management a franchi le milliard d’euros d’actifs gérés.

Fondé en 2018, le Groupe Magellim dispose désormais de plus de 3,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Cette acquisition vise à accélérer sa stratégie de diversification des actifs autour de secteurs porteurs de sens pour demain comme la santé ou le maintien à domicile des seniors. Elle devrait également permettre de développer sa clientèle institutionnelle.

Le Groupe peut compter dans la mise en œuvre de sa stratégie sur le soutien de Waldemar Brun-Theremin, Fondateur et co-gérant de Turgot Capital qui devient Président de Turgot AM et de Thibault Corvaisier, Directeur de la gestion immobilière, nommé au poste de Directeur Général de Turgot AM.