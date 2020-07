Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe M6 : va lancer un plan de recrutement à la rentrée Cercle Finance • 23/07/2020 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 annonce ce jour mettre en place, à partir de la rentrée, un plan de recrutement à destination de jeunes diplômés candidats à un premier emploi. 'Ce plan, qui vise au recrutement de 100 nouveaux jeunes collaborateurs permanents, est soutenu par une enveloppe de 12 millions d'euros environ. Cette enveloppe sera financée, d'une part, par la décision de ne pas attribuer d'actions gratuites au titre de l'exercice 2020 tant au directoire qu'aux cadres supérieurs du Groupe M6 (soit environ 200 collaborateurs) et, d'autre part, par une partie du versement des aides publiques sectorielles votées dans le cadre de la 3ème loi de finances rectificative', explique le groupe.

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris -0.71%