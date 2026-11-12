Groupe IT Link : +1,3% de croissance organique du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2026

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 12 novembre 2026

3 ème trimestre

En M€

T3 2025

(1) T3 2026

(1) Variation Variation à taux de change constant France 16,35 16,82 +2,9% +2,9% International 3,49 3,27 -6,2% -6,3% Chiffre d’affaires 19,84 20,09 +1,3% +1,3%





9 mois

En M€

2025

(1) 2026

(1) Variation Variation à taux de change constant France 51,42 51,73 +0,6% +0,6% International 10,71 10,26 -4,2% -2,3% Chiffre d’affaires 62,13 61,99 -0,2% +0,1%





Répartition par nature d’activité sur 9 mois

En M€

2025

(1) 2026

(1) Variation Variation à taux de change constant Activités Solutions 7,71 6,89 -11,0% -11,2% Prestations de services 54,42 55,09 +1,3% +1,7% Chiffre d’affaires 62,13 61,99 -0,2% +0,1%

(1) Information non auditée

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2026 s'établit à 20,1 millions d’euros, en croissance de +1,3%, bénéficiant d’une journée de production en plus (+1,5 points).

Le taux d’activité ( 2 ) ressort à 93,0%, en hausse de 1,8 points par rapport au premier semestre 2026.

Sur 9 mois le chiffre d’affaires retrouve le niveau de 2025 à 62,0 millions d’euros, soit -0,2% (+0,1% à taux de change constant).

La France renoue avec la croissance sur les 9 premiers mois de l’année à +0,6% portée par les activités « services », notamment dans les secteurs automobile, ferroviaire / transports en communs, banque et défense.

A l’international, l’activité reste sous pression à -4,2% sur 9 mois (-2,3% à taux de change constant), principalement liée à un attentisme persistant impactant la commande publique au Canada.

Les activités « solutions » baissent de -11,0% sur 9 mois. Cette situation est à mettre en perspective avec un comparable très exigeant (+25,6% sur la même période en 2025).

Effectif en croissance

Au 30 septembre, l'effectif salarié du Groupe était de 921 collaborateurs et l’effectif productif global ( 3 ) atteignait 949 consultants contre 913 un an plus tôt.

Perspectives 2026

Après un troisième trimestre en croissance de 1,3%, la direction anticipe une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 4% au quatrième trimestre, ce qui devrait conduire à un chiffre d’affaires annuel présentant une progression autour de 1,5% par rapport à l’exercice 2025.

Le Groupe envisage un résultat opérationnel courant autour de 5%, tout en restant attentif aux contextes macroéconomiques et géopolitiques toujours incertains.

IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 18 février 2027.

(2) Taux d’activité = Nombre de jours produits sur nombre de jours de production potentiels

(3) Effectif productif global = effectif productif Groupe IT Link + partenaires sous-traitants





A propos d’IT Link

Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».

Le Groupe IT Link c’est plus de 900 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

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