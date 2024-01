Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Groupe Guillin: le titre porté par une note favorable information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Groupe Guillin gagne du terrain lundi matin en Bourse de Paris suite à des commentaires favorables des analystes d'Euroland Corporate, qui mettent en avant les solides fondamentaux du spécialiste de l'emballage alimentaire.



Vers 11h30, le titre avance de 2,3% dans un marché parisien qui s'inscrit globalement en léger repli (-0,1%).



Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes d'Euroland font de la valeur leur 'pépite de la semaine', saluant l'historique de croissance continue de cette entreprise française familiale créée en 1972.



La société de Bourse met en évidence une activité 'rentable et résiliente' ainsi qu'une génération de cash en amélioration, qui s'accompagne d'un bilan sain.



Au-delà de ces fondamentaux 'solides', Euroland salue une valorisation jugée encore raisonnable avec un ratio EV/Ebitda de 4,8x contre une valorisation moyenne de 5x EV/Ebitda sur 10 ans.



'La société fait preuve d'une grande résilience dans un marché exposé à une forte réglementation (sanitaire et écologique) et à l'arrivée de concurrents asiatiques', ajoutent les analystes.



'Le reflux de l'inflation et des coûts du pétrole devrait par ailleurs constituer un meilleur environnement en 2024', renchérit Euroland.



Avec un gain de 36% sur les 12 mois écoulés, Groupe Guillin affiche désormais une capitalisation boursière de près de 575 millions d'euros.





