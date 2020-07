GROUPE GORGE : revenus consolidés en baisse de 20,2% au premier semestre

(AOF) - Groupe Gorgé a publié un chiffre d'affaires consolidé au premier semestre de son exercice 2020 en recul de 20,2% en données publiées et comparables à 108 millions d'euros. Ce, avec un deuxième trimestre en repli de 35,2% à 49,5 millions. Le carnet de commandes en fin de période s'élève, pour sa part à 617 millions d'euros contre 641 millions un an plus tôt, soit une baisse moins marquée de 3,7%.

L'entreprise indique qu'elle est confiante en ce qui concerne ses perspectives. La société anticipe ainsi un redressement de ses revenus au second semestre, tout en restant prudente compte tenu des incertitudes liées à l'environnement sanitaire et macroéconomique.

Le groupe industriel souligne que ses revenus du premier semestre sont fortement impactés par la pandémie de Covid-19 en précisant que celle-ci a pesé dans des proportions variables sur les différents pôles de la société.

Ainsi, dans le secteur Systèmes Intelligents de Sûreté, le chiffre d'affaires du premier semestre ressort en retrait de 24,5 % à 43,1 millions d'euros, dont une baisse de 42,8 % au deuxième trimestre 2020. Au 30 juin 2020, le carnet de commandes du pôle s'établit à un niveau élevé de 531 millions d'euros.

Les revenus du pôle Protection des Installations à Risques affichent, pour leur part, " une certaine résistance " et s'établissent à 38,5 millions d'euros, soit une baisse de 11,5 % à données publiées et 9,8 % à données comparables. Au 30 juin 2020, le carnet de commandes est de 80,6 millions d'euros, stable par rapport au 31 mars 2020. Les perspectives commerciales du pôle sont attendues de bon niveau au second semestre, en particulier dans le nucléaire.

Enfin, le chiffre d'affaires Impression 3D s'établit à 26,8 millions d'euros, contre 35,3 millions d'euros un an plus tôt.

