Groupe Gorgé: remporte un contrat de 0.5 ME auprès de la DGA information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le Groupe Gorgé fait savoir ce soir que sa filiale Exail a été choisie par la Direction générale de l'armement (DGA) dans le cadre d'un marché portant sur une nouvelle expérimentation du DriX, soit un drone hydrographique de surface (Unmanned Surface Vehicle - USV).



Présenté comme 'un véritable robot maritime', le DriX doit permettre d'étendre les capacités d'inspection et de cartographie sous-marine. Pour Exail, il s'agira notamment de valider les performances du drone observées lors de précédents essais réalisés en mer d'Iroise fin 2020.



Groupe Gorgé précise que ce marché, d'un montant de 0,5 million d'euros et d'une durée de six mois, est également l'opportunité pour la DGA d'approfondir l'étude d'un moyen optimisé de mise à l'eau et de récupération du drone afin de disposer d'une solution complète et adaptée aux besoins pour sa mise en oeuvre.





Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris +2.04%