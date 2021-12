Groupe Gorgé: redistribution en nature du capital de Prodways

(AOF) - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé a décidé le 14 décembre 2021 une distribution en nature d'actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris à concurrence de 3 actions Prodways pour 2 actions Groupe Gorgé détenues. Cette distribution en nature sera mise en paiement le 22 décembre 2021. Le coupon sera détaché le 20 décembre 2021. Lors de l'annonce de l'opération, il a été précisé que, notamment dans l'hypothèse où, en raison de l'évolution du cours de l'action Prodways Group jusqu'au jour de l'Assemblée Générale, cette parité de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé conduirait à la mise en distribution d'une somme supérieure à 82 007 785,06 euros distribuables, cette parité serait automatiquement ajustée lors de l'assemblée en réduisant le nombre d'actions Prodways Group attribuées. Le cours de l'action Prodways à la clôture du 13 décembre 2021 s'élevait à 2,93 euros par action. Sur cette base et au regard des sommes distribuables, la société confirme la distribution de 25 817 523 actions Prodways Group (à raison de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé hors les actions auto détenues). Le Conseil d'administration a décidé de ne pas distribuer d'acompte sur dividende, compte-tenu de l'absence d'ajustement automatique de la parité retenue et du fait que Groupe Gorgé a décidé de conserver 5,9% du capital de Prodways Group à l'issue de l'opération.

