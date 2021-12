Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Gorgé : projet industriel majeur dans la division 3D information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 18:22









(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé, à travers sa filiale Prodways Group, a annoncé avoir remporté un projet industriel majeur avec plusieurs commandes d'imprimantes 3D et de matières associées auprès d'un groupe international basé aux USA spécialisé dans la distribution de produits médicaux et dentaires. Cette nouvelle commande majeure de machines et de matières permettra de produire environ un million de gouttières orthodontiques par an, assure le groupe. Ce projet industriel comporte plusieurs sites de production qui ont généré une prise de commande totale de 8 machines cette année. Quatre d'entre elles auront été livrées au 31 décembre 2021 tandis que les quatre suivantes seront livrées au 1er trimestre 2022. Cet important succès commercial comporte d'autres phases de développement qui pourraient conduire à un parc installé de 20 machines au total d'ici à 18 mois, faisant de ce projet le plus important jamais remporté par Prodways.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -0.26%