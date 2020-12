Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Gorgé : la fusion avec ECA est désormais effective Cercle Finance • 30/12/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le Groupe Gorgé fait savoir que ses actionnaires et ceux d'ECA, réunis ce matin en AG extraordinaire, ont approuvé la fusion-absorption d'ECA par sa maison-mère, Groupe Gorgé. 'Il s'agissait de la dernière étape du projet de fusion entre Groupe Gorgé et ECA', indique le communiqué du groupe. La fusion est devenue définitive ce jour, selon le rapport d'échange préalablement annoncé de neuf nouvelles actions ordinaires Groupe Gorgé pour cinq actions ordinaires ECA. En conséquence, Groupe Gorgé a procédé à l'émission de 3 921 904 actions nouvelles Groupe Gorgé attribuées aux actionnaires d'ECA qui seront cotées à partir du 4 janvier 2021.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -0.31%