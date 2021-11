Groupe Gorgé : intègre l'indice Gaïa pour la première fois

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce intégrer pour la première fois le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps, qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises les plus vertueuses, en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance. La société fait partie des 9 nouveaux entrants dans l'indice.

Cette entrée dans le Gaïa-Index intervient après que l'agence de notation extra-financière EthiFinance a passé en revue les performances en matière d'investissement responsable de 230 PME et ETI cotées à la bourse de Paris, selon des critères exigeants et quantitatifs (taille, chiffre d'affaires, capitalisation et liquidité).

En intégrant l'indice Gaïa, Groupe Gorgé renforce sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.