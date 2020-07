GROUPE GORGE finalise le rapprochement de Van Dam avec InterDam

(AOF) - Groupe Gorgé a annoncé le rapprochement capitalistique de sa filiale Van Dam, dont il avait fait l'acquisition en 2012 avec son concurrent InterDam. A l'issue de ce rapprochement, Groupe Gorgé restera actionnaire minoritaire du nouvel ensemble et détiendra 15% du capital, B&F Holding, avec son principal actionnaire, la société de capital investissement basée à Amsterdam Value Enhancement Partners B.V., propriétaire d'InterDam, en détenant 85%.

Basés aux Pays-Bas, Van Dam est spécialiste de la production, installation et maintenance de portes et murs anti-incendie et anti-explosion dans l'Oil and Gas essentiellement. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros en 2019.

Egalement basé aux Pays Bas, InterDam a réalisé un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros en 2019.

Le groupe issu de ce rapprochement sera nommé InterDam.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.