Groupe Gorgé: finalise l'acquisition de iXblue information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 18:11

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé annonce la finalisation de l'acquisition de la société iXblue.



Le rapprochement de cette dernière avec ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, permettra, selon Groupe Gorgé de ' créer un champion sur des technologies de pointe afin de proposer les solutions les plus performantes à ses partenaires civils et de défense '.



La nouvelle entité devrait se classer d'emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines suivants, assure Groupe Gorgé, à savoir les systèmes robotiques autonomes maritimes, les solutions de navigation inertielle à très haute performance et les produits et équipements pour l'aérospatial, la photonique et le quantique.



Le capital du nouveau groupe sera réparti entre Groupe Gorgé (62% du capital et 82% des votes), ICG (33 du capital et 11% des votes) et Hervé Arditty (5% du capital et 7% des votes).



Groupe Gorgé a la possibilité de racheter la totalité des instruments financiers détenus par le fonds ICG dans un délai compris entre 4 et 7 ans, à un prix dont la formule de calcul est déjà déterminée.