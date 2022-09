Groupe Gorgé finalise l'acquisition de iXblue

(AOF) - Groupe Gorgé, groupe industriel spécialisé dans les métiers de haute technologie, a finalisé l'acquisition de iXblue pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. Le rapprochement d'ECA Group, filiale de Groupe Gorgé depuis 1992 détenue à 100%, et iXblue crée un nouvel acteur de la base industrielle et technologique de défense (BITD). Fort de 1500 collaborateurs, il générera ses revenus dans plus de 80 pays. Il opèrera dans les systèmes robotiques autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines.

Il fournira également des solutions de navigation inertielle à très haute performance ainsi que des produits et équipements pour l'aérospatiale, la photonique et le quantique.

L'acquisition de iXblue a été réalisée par une holding qui détient désormais 100% de iXblue et d'ECA Group. L'opération a été financée par un crédit syndiqué de 185 millions d'euros, pour moitié amortissable sur 6 ans et pour moitié in fine sur 6,5 ans ainsi que via un financement in fine de 230 millions d'euros apporté par le fonds d'investissement Intermediate Capital Group (ICG) dont un tiers sous forme d'obligations et deux tiers sous forme d'actions de préférence.

Le traitement comptable de ces instruments financiers sera précisé lors de la première consolidation du nouveau groupe qui interviendra au 4èmetrimestre 2022.

De plus, 24 millions d'euros ont été apportés par Hervé Arditty, actionnaire fondateur de iXblue, par l'intermédiaire de sa holding iXcore.

Dans le cadre de cette opération, 60 millions d'euros seront utilisés pour rembourser le crédit syndiqué préexistant de Groupe Gorgé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.