Groupe Gorgé : ECA signe un contrat avec la marine lettone

(CercleFinance.com) - ECA Group a remporté un contrat de plus de 20 millions d'euros pour la modernisation de trois navires chasseurs de mines de la marine lettone. Les livraisons des navires et d'un centre informatique de traitement de données seront effectuées en 2021, 2023 et 2024. Le système conventionnel de sonar de coque destiné à la détection des mines sera remplacé par un système de drones sous-marins pour la détection, et de robots sous-marins pour l'identification et la neutralisation des mines. Ce contrat générera également de la maintenance et des ventes de consommables sur une période de 10 à 20 ans.

