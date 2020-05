Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Gorgé : ECA Group remporte un nouveau contrat Cercle Finance • 04/05/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Le groupe Gorgé annonce ce jour qu'ECA Group, sa filiale, remporte un contrat à l'export pour la modernisation de robots de lutte contre les mines. 'Ce contrat de près de 20 millions d'euros et d'une durée de 48 mois va permettre de moderniser les capacités de déminage de la marine cliente et d'en améliorer les performances pour faire face à la menace mine et ses évolutions les plus récentes dans sa zone maritime, une préoccupation d'actualité et croissante pour de nombreux pays', explique le groupe.

Valeurs associées GROUPE GORGE Euronext Paris -2.59%