Groupe Gorgé distribuera l‘essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires

(AOF) - Groupe Gorgé a annoncé son projet de distribuer l‘essentiel de ses actions Prodways Group, acteur de référence de l'impression 3D, à ses actionnaires. Le groupe industriel détient actuellement 56,31% du capital (soit 95 millions d'euros en valeur) de Prodways Group. Ce projet serait soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée générale mixte qui aurait lieu le 14 décembre. Au terme de cette opération, Prodways Group serait déconsolidée et Groupe Gorgé renforcerait son positionnement d'acteur spécialiste centré principalement sur la robotique autonome.

" Fort de ce recentrage stratégique, le groupe bénéficierait d'une lisibilité accrue, d'un meilleur profil sur les marchés boursiers et pourrait bénéficier d'une meilleure valorisation, pénalisée depuis de nombreuses années par la diversité de ses activités ", explique la société.

Groupe Gorgé disposera ainsi d'une capacité d'investissement plus focalisée pour développer son pôle Drones & Systèmes, en pleine croissance, et saisir des opportunités de consolidation dans le secteur.

Cette opération permettrait ainsi de dégager une plus-value supérieure à 55 millions d'euros, qui serait comptabilisée dans le résultat de l'exercice 2021.

Sous réserve de l'approbation de l'opération par l'Assemblée, elle serait réalisée en décembre, sous forme de distribution exceptionnelle de réserves et d'acompte sur dividende. Groupe Gorgé conserverait moins de 10% du capital.

Cette opération renforcerait également le profil boursier de Prodways Group, dont le capital flottant augmenterait sensiblement de 34% à environ 60%3. La famille Gorgé resterait le 1er actionnaire de la société. Prodways Group bénéficierait ainsi d'une meilleure liquidité et d'une capacité renforcée à lever des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement en France et à l'international.

Le recrutement d'un nouveau Directeur Général de Prodways Group est en cours et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Raphaël Gorgé, actuel Directeur Général, conserve ses fonctions jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant. Par ailleurs, il garderait ses fonctions de Président du Conseil d'administration et resterait impliqué dans la stratégie à long-terme de Prodways Group, société qu'il a créée et développée depuis 2013.