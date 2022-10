Groupe Gorgé : chiffre d'affaires trimestriel solide et prises de commandes en croissance

(AOF) - Au troisième trimestre, Groupe Gorgé a réalisé une croissance de 21,6% de son chiffre d’affaires : celui-ci s'établit à 28,2 millions d'euros, après avoir déjà enregistré une progression de 7% au premier semestre. Les prises de commandes du trimestre sont bien orientées dans l’ensemble des domaines d’activités, portant le total des neuf premiers mois de l’année à 77 millions (+77%) et à 15,1 millions sur le seul troisième trimestre, soit une hausse de 53,3% par rapport au troisième trimestre 2021.

La progression des revenus du trimestre est portée par l'ensemble des domaines d'activités du groupe, avec +22% de croissance des activités du domaine naval et maritime (plus de 70% des revenus).

Les équipements embarqués et solutions associées pour le secteur aérospatial (environ 20% des revenus) sont aussi en hausse à +21%. Ce dynamisme est le résultat de la reprise du trafic aérien et de l'activité commerciale soutenue des précédents trimestres, ayant permis de signer des contrats significatifs, notamment avec Airbus.

Les autres activités notamment industrielles (moins de 10% des revenus) sont en progression de 17%. Ce segment, dont les activités avaient ralenti au deuxième semestre l'an passé, reste au niveau des trimestres précédents.

A la fin du troisième trimestre, groupe Gorgé a finalisé l'acquisition de la société iXblue, qui sera consolidée à partir du quatrième trimestre.

Groupe Gorgé a annoncé le 24 octobre son projet de céder son pôle Ingénierie & Systèmes de Protection à son actionnaire principal, la famille Gorgé, pour une valeur des titres de 27 millions d'euros, impliquant une valeur d'entreprise de 47 millions d'euros.

Ce projet de cession a fait l'objet d'un rapport sur la valeur du pôle et sur l'équité du prix de cession par un expert indépendant et sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale mixte (AGM) qui aura lieu le 8 décembre 2022.

Ce projet de simplification des activités sera soumis au vote des actionnaires le 8 décembre prochain. Le pôle Ingénierie & Systèmes de Protection est désormais classé en activités destinées à la vente et sa contribution est retraitée du chiffre d'affaires, y compris dans l'historique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.