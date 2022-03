Groupe Gorgé bien orienté en Bourse : le rachat d'iXblue salué

(AOF) - Groupe Gorgé a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue en vue de réaliser son acquisition sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. En Bourse, l'action du groupe industriel gagne 7,86% à 17,56 euros. Cette opération permettra de rapprocher le spécialiste des solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique, et ECA Group, filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans la robotique autonome.

iXblue a réalisé environ 138 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 27 millions d'euros d'Ebitda en 2021.

La transaction serait réalisée par une holding (NewCo) à laquelle seraient apportés et/ou cédés 100% des titres ECA Group. NewCo financera l'acquisition d'iXblue par un crédit syndiqué de 185 millions d'euros; un financement in fine apporté par le fonds d'investissement ICG et plusieurs dizaines de millions d'euros apportés par Hervé Arditty, actionnaire fondateur de iXblue, ainsi que les managers et salariés. Ce financement est complété par une ligne de crédit renouvelable confirmée de 50 millions d'euros et une ligne de croissance externe non confirmée de 50 millions d'euros.

La société précise qu'une remontée de trésorerie d'environ 65 millions d'euros aura lieu au niveau du Groupe Gorgé.

" Le principal risque de cette opération réside dans l'endettement important généré par cette opération, puisque la dette nette (DN) devrait dépasser 300 millions d'euros (vs une capitalisation boursière de 280 millions), soit un ratio DN sur Ebitda de près de 6 ", prévient Invest Securities.

Le capital de NewCo serait détenu majoritairement par Groupe Gorgé. Associé au fondateur de iXblue et au management, Groupe Gorgé contrôlerait plus des deux tiers du capital et plus de 80% des droits de vote.

La nouvelle entité se classera d'emblée parmi les tout premiers acteurs mondiaux dans les systèmes autonomes maritimes, en particulier pour la lutte contre les mines sous-marines ; les solutions de Navigation inertielle à très haute performance et les Solutions Photoniques, Quantiques et Spatiales.

En combinant les croissances soutenues attendues pour les deux entreprises ainsi que les synergies, évaluées par la société à plusieurs dizaines de millions d'euros d'Ebitda à horizon 2025, l'ensemble ECA Group-iXblue prévoit de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 25% à horizon 2025-2026.

Le carnet de commandes à fin 2021 du nouvel ensemble représente plus de 620 millions d'euros.

L'opération est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles et pourrait être finalisée dans un délai de 3 à 6 mois environ.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers : Une reprise lente

Après une mauvaise année 2020, certains acteurs tablent sur un retour très progressif au niveau d’activité précédent la crise: pas avant 2024-2025.

La pandémie mondiale a lourdement pesé sur les comptes de Valeo, Faurecia et Plastic Omnium.

2020, mauvaise année pour les équipementiers français.

Ils ont tous les trois conclu 2020 en affichant des pertes, malgré un redressement au second semestre. Faurecia a enregistré 379 millions d'euros de pertes l'an passé. Ses ventes ont dégringolé de 35,4% au premier semestre, suite à l'arrêt de la production automobile en Chine, puis en Europe et aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaires a reculé de près de 20%, à 14,6 milliards d'euros, sur l’ensemble de l’année et son taux de marge opérationnel s’est replié de 7,2% à 2,8%.

Son concurrent, Plastic Omnium, a affiché un chiffre d'affaires en recul de 16,7 % en 2020, à 7,7 milliards d’euros. Les frais de personnels et frais généraux ont été réduits de 240 millions d'euros et les investissements de 27 %. En incluant 250 millions de dépréciations d'actifs, sa perte nette atteint 251 millions en 2020.

Valeo a, lui, subi une chute de son chiffre d'affaires de 16%, à 16, 4 milliards d'euros, et une perte nette légèrement supérieure au milliard d'euros.

L’hydrogène, nouvel eldorado pour les équipementiers

La fabrication d’hydrogène vert est une alternative aux batteries électriques. Bosch, l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, va investir d’ici à 2024 un milliard d’euros dans les piles à combustible, qui transforment l’hydrogène en électricité. Le groupe allemand prévoit que le marché de l’hydrogène vert représentera en Europe près de 40 milliards d’euros d’ici à 2030, avec des taux de croissance annuels de 65%. Il estime que le marché des composants de piles à combustible mobiles, destinés aux véhicules, représentera environ 18 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie.

Les équipementiers automobiles français cherchent également à capter une partie de ce marché. Michelin et Faurecia misent sur leur filiale Symbio, qui produit des piles à combustible. Plastic Omnium souhaite devenir un leader mondial de l’hydrogène d’ici à 2030 et réaliser 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires à cette date-là.

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.