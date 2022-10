Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Flo: Olivier Bertrand détient plus de 95% des votes information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 17:13









(CercleFinance.com) - Olivier Bertrand a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 octobre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 90% du capital et 95% des droits de vote de Groupe Flo et détenir indirectement 91,94% du capital et 95,19% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions hors marché. À cette occasion, la société Bertrand Invest SAS a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les seuils de 10% du capital et 15% du capital et des droits de vote.





