Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Flo : mise en place d'un prêt garanti par l'Etat Cercle Finance • 30/06/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Groupe Flo recule en Bourse mercredi matin après avoir annoncé la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 19,5 millions d'euros. Le titre se replie actuellement de 1,9% alors que l'indice SBF 120 perd 0,8%. Le groupe de restauration commerciale a annoncé hier soir la signature d'un nouveau contrat de crédit garanti par l'Etat à hauteur de 90% avec un pool de banques françaises de premier plan, dont BNP Paribas et Crédit Lyonnais. Cet emprunt additionnel sécurise la liquidité du groupe en lui permettant de financer ses besoins de trésorerie, de préserver l'emploi et d'accompagner la reprise progressive des activités. Ce prêt affiche une maturité d'un an, à fin juin 2022, avec une option d'extension portant jusqu'à cinq années additionnelles (2027).

Valeurs associées GROUPE FLO Euronext Paris -1.89%