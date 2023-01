Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Flo: Bertrand Invest dépasse les 20% du capital information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Bertrand Invest a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 16 janvier, le seuil de 20% du capital de Groupe Flo et détenir individuellement à cette date 20,03% du capital et 17,18% des droits de vote de cette société de restauration.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Groupe Flo sur le marché dans le cadre de l'offre publique de retrait initiée par Bertrand Invest, offre ouverte du 12 au 25 janvier inclus, au prix unitaire de 21 euros.



A cette occasion, Olivier Bertrand n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 16 janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 93,73% du capital et 96,24% des droits de vote de Groupe Flo.





