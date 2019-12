Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Groupe Flo : 38.341.256 actions acquises durant l'OPAS Cercle Finance • 11/12/2019 à 14:58









(CercleFinance.com) - Euronext Paris, Portzamparc et Rothschild Martin Maurel ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Flo, soit du 21 novembre au 6 décembre inclus, Bertrand Restauration a acquis 38.341.256 actions. Plus précisément, Bertrand Restauration a acquis, au prix de 0,21 euro par action, 15.557.839 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation et 22.783.417 actions sur le marché. Olivier Bertrand détient par conséquent indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 635.544.375 actions Groupe Flo, soit 83,06% du capital et au moins 83,63% des droits de vote du groupe de restauration.

